МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Совет директоров Polymetal решил не продавать месторождение Кутын в Хабаровском крае, добыча золота на нем начнется в первом квартале 2022 года, сообщила компания.

Совет директоров компании одобрил строительство проекта Кутын стоимостью 80 миллионов долларов. Начало вскрышных работ запланировано на третий квартал 2021 года с добычей первой руды в первом квартале 2022 года.

"После тщательной оценки совет директоров заключил, что Кутын подходит для развития внутри компании. Основными причинами стали способность актива быстро и с низкими капитальными вложениями выйти на значительный денежный поток, а также потенциал увеличения срока отработки месторождения в составе хаба Албазино", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора Polymetal Виталия Несиса.