МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Пока мировая экономика справляется с эпидемией коронавируса, на фондовых рынках продолжается "золотая лихорадка": цена этого драгметалла с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Позже цена перешла к коррекции и сейчас составляет около 1900 долларов за унцию. Опрошенные РИА новости аналитики не исключают, что к концу года она вернется к летним рекордам, но ее дальнейшему росту могут помешать некоторые факторы, включая регистрацию западной вакцины от COVID-19.

Драгметалл в текущем году оказался в числе лучших инвестиционных инструментов, благодаря которому инвесторы смогли сохранить и приумножить свои накопления, более того, в некоторых валютах стоимость золота достигла новых рекордных значений, констатирует аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

НА ЭМОЦИЯХ

В целом эксперты согласны, что до конца текущего года динамика цен на золото будет непредсказуемой, так как на рынке сейчас преобладает спрос со стороны розничных инвесторов, который в значительной степени зависит от эмоций и настроений.

"В этот раз на переднем плане выступали психологические факторы, например, когда золото ненадолго оказалось выше 2000 долларов, это вызвало волну фиксации прибыли, а когда уход от риска привел к снижению цены, золото перестало восприниматься как защитный актив", — отмечает директор отдела по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Текущая коррекция цен уже завершилась. В дальнейшем возможна консолидация цены золота от 1860 до 1900 долларов за унцию", — считает начальник отдела операций с драгоценными металлами "Уральского банка реконструкции и развития" (УБРиР) Евгений Афанасьев.

По его мнению, причиной нынешней коррекции стала вторая волна коронавируса и связанные с ней ограничения. "Кроме того, усиливается политическая напряженность в США, где нет согласия о новых стимулирующих мерах экономики, а ресурсы монетарных регуляторов ограничены. Совокупность этих факторов привела к выводу средств инвесторами из наиболее ликвидных активов в доллары. Таким образом, курс доллара укрепился, цена на драгметаллы упала", — поясняет Афанасьев.

"Дальнейшая динамика в золоте будет непростой. Но если в итоге оно преодолеет отметку в 2000 долларов, то это откроет возможности для нового продолжительного ралли, однако, скорее всего, до конца года мы этого не увидим", — считает Брагин.

Глава отдела стратегий Saxo Bank Оле Хансен согласен, что золото еще двинется вверх и закончит год в районе 2000 долларов. "Ожидать дальнейшего роста драгметаллов весьма смело, в особенности после подорожания золота более чем на 20%, а серебра — в два раза. Однако мощное сочетание предельно низких доходностей, повышения спроса на защиту от инфляции и потенциала ослабления доллара США указывает именно на это", — заявил Хансен.

Золото наряду с другими товарными активами в четвертом квартале продолжит терять в цене, если негативные тенденции в глобальной экономике возобладают и при этом общий спад не будет сопровождаться ростом инфляции, в то же время предупреждает Миронюк.

БОЛЬШИЕ РИСКИ

Вложение в золото несет в себе значительные риски, предупреждает эксперт.

"Во время ипотечного кризиса в США оно теряло около 30% стоимости в относительно короткий период. Потенциальное закрытие маржинальных позиций в золоте может привести к более сильным скачкам цены", — пояснил Миронюк.

Еще один фактор, способный вскорости обрушить цену на металл — это регистрация западной вакцины от коронавируса. "Это может вызвать у инвесторов иллюзию экономического выздоровления и повлечь выход из защитных активов, таких как золото, в более рискованные", — пояснил Афанасьев.