МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по мировой отрасли цветных металлов до стабильного с негативного на фоне увеличения спроса, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный прогноз для мировой промышленности цветных металлов отражает улучшение, прежде всего, в экономике Китая после связанных с пандемией сбоев в работе бизнеса", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Moody's Кэрол Коуэн (Carol Cowan).

В частности, агентство пишет, что возобновление работы и восстановление китайской экономики способствовали увеличению спроса на цветные металлы, а также улучшению настроений инвесторов. Moody's отмечает, что китайские рынки особенно важны для отрасли цветных металлов, учитывая объемы производства и потребления металлов в Китае.

При этом агентство отмечает, что восстановление отрасли может быть неравномерным в зависимости от фундаментальных показателей спроса и предложения для каждого конкретного металла и состояния его конечных рынков.

По мнению Moody's, потребность в инвестициях в новые шахты, рост политических рисков, а также увеличение экологических рисков станут ключевыми темами для отрасли цветных металлов в будущем.