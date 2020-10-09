МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. "Северсталь" в январе-сентябре 2020 года сократила выпуск стали относительно аналогичного периода прошлого года на 6%, до 8,547 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании связывают со снижением объемов выплавки электростали после продажи сортового завода в Балаково в июле 2019 года. Производство чугуна увеличилось незначительно до 7,143 миллиона тонн против 7,125 миллиона тонн в аналогичный период годом ранее. Что связано с завершением краткосрочных ремонтных работ доменных печей в предыдущем квартале. Консолидированные продажи стальной продукции уменьшились на 2%, до 8,306 миллиона тонн. Средние цены реализации стальной продукции сократились на 10-19%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

Во третьем квартале 2020 года выпуск стали вырос относительно предыдущего квартала на 3%, до 2,890 миллиона тонн вследствие увеличения объема производства чугуна. Выпуск чугуна увеличился на 3%, до 2,402 миллиона тонн в связи с завершением краткосрочных ремонтных работ доменных печей (N1, N4, N5) в предыдущем квартале.

Консолидированные продажи стальной продукции в третьем квартале выросли в квартальном исчислении на 18%, до 3,006 миллиона тонн из-за роста объемов производства стали, снизившейся доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также сокращения объема складских запасов.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.