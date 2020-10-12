МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Роскосмос" получит на разработку космического ядерного буксира 4,2 миллиарда рублей. Как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы государственных закупок, буксир который сможет летать к планетам Солнечной системы.

Как следует из документов, в рамках работы над буксиром будет разработан аванпроект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем. Он будет создан на основе ядерной энергетической установки. Работы будут вестись в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон".

В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о том, что Россия разрабатывает собственный ядерный космический двигатель. Он будет использоваться для отправки тяжелых кораблей к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы. Еще ранее, в мае текущего года, Рогозин назвал перспективы создаваемого ядерного буксира "гигантскими".