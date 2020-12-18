МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что объем добычи угля в России упадет на 8% в 2020 году в годовом выражении и останется почти неизменным в 2021 году, следует из отчета агентства. СМИ: в России начались сложности с экспортом пшеницы

"В 2020 году ожидается, что добыча угля в России упадет примерно на 8% в связи с сокращением внутреннего спроса, особенно на электростанциях, и снижением спроса на основных экспортных рынках энергетического угля, то есть в Европе и Южной Корее… В 2021 году ожидается, что объем российской добычи угля останется близким к уровню 2020 года", — говорится в отчете.

Согласно статистике МЭА, оценка по объему добычи угля в России на 2020 год — 394 миллиона тонн, на 8,3% ниже показателя 2018 и 2019 годов в 430 миллионов тонн. При этом, по прогнозу агентства, в 2021 году добыча угля вырастет всего на 0,6%, до 397 миллионов тонн.

Прогнозируется, что добыча угля в России в 2021-2025 годы будет снижаться на 0,3% в год, до 392 миллионов тонн.

По оценкам МЭА, общий объем добычи угля в мире в 2020 году составит 7,438 миллиарда тонн, ожидается снижение на 6,5% по сравнению с 2019 годом. Лидером по объему добычи является Китай — 3,69 миллиарда тонн угля или 49,6% от прогноза на 2020 год. На долю российской добычи в мире приходится 5,3% от прогноза. При этом Россия остается крупнейшим производителем угля в Европе.

Ранее в декабре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что снижение добычи угля в 2020 году составит 9%, до 401 миллиона тонн. Новак дал прогноз по добыче нефти, газа и угля

При этом экспорт российского угля упадет в 2020 году на 4,5% в годовом выражении и практически не изменится в 2021 году, следует из отчета агентства.

Согласно прогнозам агентства, экспорт угля из России составит 207 миллионов тонн по итогам 2020 года, что на 10 миллионов тонн, или на 4,5%, меньше, чем в 2019 году. В 2021 году объем экспорта останется неизменным, считает МЭА. При этом ожидается, что средний ежегодный рост экспорта составит 0,6% и достигнет 212 миллионов тонн к 2025 году.

МЭА ожидает, что падение спроса на уголь по итогам 2020 года составит рекордные 5%, однако в 2021 году спрос вырастет на 3%.

Глобальный спрос на уголь выйдет на плато, следует из материалов агентства.

"Прогнозируется, что к 2025 году глобальный спрос на уголь выровняется на уровне около 7,4 миллиарда тонн",- говорится в отчете МЭА. РЖД будут использовать новый способ для перевозки угля

На это повлияют три основных фактора. Во-первых, в странах с развитой экономикой ускорится вывод угольных электростанций из эксплуатации. Во-вторых, низкоуглеродные технологии, например, солнечные и ветряные, интенсивно развиваются, так как у них есть политическая поддержка и падает стоимость. В-третьих, представление о том, что уголь — самый дешевый источник энергии, меняется благодаря низким ценам на газ.

При этом тренды разнятся от региона к региону, отмечает агентство. После временного подъема в 2021 году, потребление угля в Европе и Северной Америке снизится. В Китае спрос на уголь выходит на плато, однако прогноз будет скорректирован после релиза нового пятилетнего плана страны. Ожидается, что Индия и другие страны Юго-Восточной Азии нарастят потребление угля в течение 5 лет. К 2025 году АСЕАН обгонит США и Евросоюз и станет третьим крупнейшим регионом-потребителем угля в мире, ожидает МЭА.

Российская энергетическая стратегия, принятая в июне 2020 года, предполагает увеличение ежегодного объема добычи угля до 448-530 миллионов тонн к 2024 году и до 485-668 миллионов тонн к 2035 году.