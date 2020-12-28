МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру, сообщило ведомство. ФАС придумала способ снижения цен на жилье

Рост цен на стройматериалы привлек внимание властей из-за подорожания жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%.

"В настоящее время ФАС России наблюдает рост цен на рынке металлопродукции, в том числе, арматуру. Для установления обоснованности таких цен ведомство проводит расследование (направлены запросы информации участникам рынка и органам государственной власти). В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Россия занимает пятое место в мире по объему производства стали, а металлопродукции отечественные предприятия производят больше, чем необходимо для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

"Эти тенденции связаны как с оживлением спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер летом 2020 года в большинстве стран мира, так и с увеличением себестоимости, вызванной увеличением спроса и ростом цен на металлолом и железорудное сырье. Снижение курса рубля увеличивает экспортную альтернативу отечественных компаний, что также способствует росту цен на металлопродукцию", — приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Андрея Цариковского. Черно-белый год цветной металлургии

В РФ цены на металлопродукцию не регулируются государством, а формируются компаниями самостоятельно с учетом уровня спроса и предложения, не подлежат государственному регулированию и цены на строительные материалы, напоминает ведомство. "Вмешательство ФАС России в ценообразование на не социально значимые товары возможно в случае, если повышение цены является следствием злоупотреблений. Информация об обнаруженных нарушениях, не связанных с антимонопольным законодательством, передается в правоохранительные органы", — отмечается в релизе.

Правительственная подкомиссия 18 декабря поддержала инициативу Минпромторга ввести пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Как отмечало Минэкономразвития, меру планируется ввести на полгода, она призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме. При этом ФАС, как сообщили РИА Новости в ведомстве, считает, что в случае введения пошлин на лом нужно ввести пошлины и на экспорт готовой продукции, иначе ее цены могут и не снизиться.

Крупнейшие российские металлургические компании не стали комментировать РИА Новости возможность введения экспортных пошлин на металлопродукцию.