МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Москве будут реорганизованы еще пять участков бывших промышленных зон, благодаря чему в столице появится 37 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал "Вечерней Москве" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал о том, что реорганизованы будут Автомоторная промзона, два участка промзоны Курьяново, а также участки промзон Каширское Шоссе и Южное Очаково. Общий объем инвестиций в эти проекты, по словам Ефимова, составит свыше 240 миллиардов рублей.

"На заседании был рассмотрен проект комплексного развития промзоны Автомоторная, по нему на участке площадью 77 гектаров появятся жилые дома, объекты для отдыха и занятий спортом, а также новые производства", — уточнил он.

Заместитель мэра также добавил, что на четырех участках в промзонах Каширское Шоссе, Южное Очаково и Курьяново появятся объекты общественного и производственного назначения общей площадью более одного миллиона квадратных метров.

Ефимов подчеркнул, что бюджетный эффект от проекта составит около 13 миллиардов рублей в год.

"Вечерняя Москва" написала, ссылаясь на официальный сайт мэра Москвы, что, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в реализацию проекта "Каширское Шоссе" планируется инвестировать около 5,5 миллиарда рублей, а в Южное Очаково — 37,7 миллиарда рублей.