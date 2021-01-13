МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 2,5% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 0,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, а в годовом — снизился на 3,3%.

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