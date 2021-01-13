2021-01-13T13:06:24+03:00
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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210113/832797571.html
Промпроизводство в еврозоне в ноябре выросло лучше прогноза
Промышленность
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Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 2,5% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 0,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат... ПРАЙМ, 13.01.2021
промпроизводство, еврозона, новости, промышленность, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 2,5% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 0,6%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, а в годовом — снизился на 3,3%.
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