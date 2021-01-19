МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Акции алмазодобывающей компании "Алроса" торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов.

К 10.17 мск акции российского производителя алмазов росли на 1,8%, а с утра они дорожали на 2,6%. Индекс Мосбиржи при этом прибавляет 0,4%.

Агентство Блумберг сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что международная алмазодобывающая корпорация De Beers на первых торгах года подняла цены на алмазы на 5% — максимальными темпами за последние годы — на фоне восстановления рынка.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.