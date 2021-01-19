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Акции "Алроса" торгуются лучше рынка на фоне роста цен на алмазы
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Акции алмазодобывающей компании "Алроса" торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов. К 10.17 мск акции... ПРАЙМ, 19.01.2021
торги, алмазы, алроса, новости, промышленность, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Акции алмазодобывающей компании "Алроса" торгуются лучше рынка на фоне новостей о повышении цен на алмазы корпорацией De Beers, свидетельствуют данные торгов.
К 10.17 мск акции российского производителя алмазов росли на 1,8%, а с утра они дорожали на 2,6%. Индекс Мосбиржи при этом прибавляет 0,4%.
Агентство Блумберг сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что международная алмазодобывающая корпорация De Beers на первых торгах года подняла цены на алмазы на 5% — максимальными темпами за последние годы — на фоне восстановления рынка.
"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.