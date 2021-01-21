МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2020 году произвела 11,314 миллиона тонн стали, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании. В Минпромторге заявили о начале снижения цен на металлы

Негативную динамику в компании в основном объясняют снижением объема выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в 2019 году. Производство чугуна увеличилось на 1% — до 9,541 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 4% — до 10,736 миллиона тонн. В том числе продажи полуфабрикатов увеличились на 23% — до 601 тысячи тонн, проката — снизились на 6%, до 8,363 миллиона тонн.

При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 47% с 45% годом ранее. Доля продаж на внутреннем рынке составила 60% против 65% годом ранее, что связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке в 2020 году, а также с продажей сортового завода Балаково, который был в основном ориентирован на продажи российским клиентам. Средневзвешенная цена реализации стальной продукции снизилась на 12% под влиянием неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

В четвертом квартале 2020 года выпуск стали снизился относительно предыдущего квартала на 4%, до 2,767 миллиона тонн из-за краткосрочных ремонтных работ на конвертере N2. Производство чугуна сохранилось на уровне 2,398 миллиона тонн. Консолидированные продажи стальной продукции упали на 18%, до 2,447 миллиона тонн, "отражая эффект высокой базы в третьем квартале 2020 года, а также возросшую долю экспортных продаж с длительным сроком реализации и снижение производства к предыдущему кварталу". Армения приостановила экспорт черных и цветных металлов

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью увеличилась до 53% с 49%, доля продаж на внутреннем рынке возросла до 65% с 63% кварталом ранее. Средневзвешенная цена реализации стальной продукции выросла на 8% к предыдущему кварталу. "Северсталь" ожидает, что благоприятная ценовая конъюнктура на стальную продукцию и сырье, установившаяся в ноябре и декабре 2020 года, положительно повлияет на результаты I квартала 2021 года", — говорится в сообщении. Консолидированные продажи угля увеличились на 7% — до 368 тысяч тонн, железорудного сырья — на 10%, до 1,494 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек.