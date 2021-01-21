МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. АК "Алроса" в 2020 году добыла 30 миллионов карат алмазов, что на 22% ниже по сравнению с показателем предыдущего года, следует из сообщения компании. "Северсталь" снизила выпуск стали на 4% в 2020 году

Негативную динамику в компании объясняют принятием комплекса мер по оптимизации плана алмазодобычи на 2020 год на фоне кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19. В частности, была приостановлена работа на отдельных низкорентабельных активах для сокращения расходов в период ухудшения рыночной конъюнктуры. Продажи алмазов при этом снизились на 4%, до 32,1 миллиона карат. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества составила 109,5 доллара за карат, уменьшившись в годовом исчислении на 18%, "как за счет изменения структуры продаж, так и за счет снижения среднего индекса цен", который понизился до 0,8 с 0,9 годом ранее.

В четвертом квартале добыча алмазов упала по сравнению с предыдущим кварталом на 23%, до 7,1 миллиона карат, что связано как с сезонным фактором, так и с плановыми ремонтными работами на обогатительной фабрике N14. В то же время объем продаж вырос в 3,4 раза, до 17 миллионов карат, включая 12,2 миллиона карат алмазов ювелирного качества на фоне восстановления спроса как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей. Запасы алмазов в течение квартала снизились на 32%, до 20,7 миллиона карат с 30,6 миллиона карат кварталом ранее "в связи с превышением объемов продаж над объемами производства на фоне увеличения спроса на алмазы при снижении уровня добычи". Акции "Алроса" торгуются лучше рынка на фоне роста цен на алмазы

Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в четвертом квартале упала на 31%, до 91,1 доллара за карат "за счет роста доли продаж мелкоразмерных камней на фоне "догоняющего" спроса на эту категорию продукции", индекс цен понизился до 0,82 с 0,85 кварталом ранее. При этом в компании отметили, что к концу 2020 года спрос на алмазы вернулся на стабильный высокий уровень, "чему способствовала взвешенная сбытовая политика основных алмазодобывающих компаний, направленная на удовлетворение реального спроса, подкрепленная сезонным оживлением спроса при устойчивом состоянии всех сегментов алмазнобриллиантового рынка".

"В начале 2021 года огранщики увеличивают производство бриллиантов до 100% мощности в ожидании стабильных заказов в первом квартале, поскольку ювелиры и дилеры стремятся восполнить запасы, которые они продали в праздничный период, а также из-за активности в преддверии китайского Нового года", — добавили в "Алросе".