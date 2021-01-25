МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), подконтрольная "Норильскому никелю", подала в арбитражный суд Красноярского края заявление, в котором требует признать незаконным постановление регионального подразделения Ростехнадзора о привлечении к административной ответственности. Росприродназдор: "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 21 января, к производству оно пока не принято. В карточке дела на данный момент не уточняется, какое именно постановление оспаривает заявитель.

Однако Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 января сообщило, что на основании акта технического расследования причин аварии при эксплуатации резервуара с дизельным топливом привлекло АО "НТЭК" к административной ответственности, назначив максимально возможный за нарушения норм промышленной безопасности штраф – 1 миллион рублей.

В настоящее время суд в Красноярске также рассматривает иск Росприроднадзора к НТЭК о возмещении рекордной для России суммы вреда окружающей среде — почти в 148 миллиардов рублей.

​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.