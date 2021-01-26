МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам 2020 года увеличил производство золота на 6% по сравнению с 2019 годом — до 548,1 тысяч унций, говорится в сообщении компании. Цена на золото стабильна в ожидании стимулирования экономики США

Производственный результат был ниже прогноза компании (560-600 тысяч унций) из-за более низкого, чем ожидалось, производства как из руды собственных месторождений, так и из стороннего концентрата, поставляемого на автоклав.

Продажи золота в прошлом году выросли на 6,3% — до 546,5 тысячи унций, включая 170,9 тысячи унций золота, произведенного на автоклаве из упорной руды. Средняя цена реализации золота в 2020 году составила 1748 долларов за унцию (в 2019 году — 1346 долларов за унцию).

Чистый долг на конец года снизился до 538 миллионов долларов с 542,6 миллиона долларов на 30 сентября. Денежная позиция на конец года составляла 35,4 миллиона долларов против 65,8 миллиона долларов на 30 сентября.

На мощностях месторождения Албын компания получила в отчетный период 126,5 тысячи унций (-26%), Маломыр — 140,1 тысячи унций (-22,3%), Пионер 119 тысяч унций (-1,2%). Производство золота из стороннего концентрата на мощностях автоклава по итогам года составило 162,5 тысячи унций против 45,7 тысячи унций в 2019 году.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.