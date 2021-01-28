"Полюс" снизил добычу золота на 3% в 2020 году
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Полюс" в 2020 году добыл 2,766 миллиона унций золота, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом следует из сообщения компании.
Выручка от продаж, по предварительным данным, выросла на 25% и составила 4,956 миллиарда долларов при средней цене золота 1786 долларов за унцию (рост на 27%).
Добыча золота в четвертом квартале сократилась относительно предыдущего квартала на 8%, до 709,7 тысячи унций. Выручка от продаж увеличилась на 4%, до 1,503 миллиарда долларов при средней цене золота 1872 доллара за унцию (снижение на 2%).
Чистый долг компании на 31 декабря 2020 года составил 2,464 миллиарда долларов, увеличившись в течение четвертого квартала на 7%.
В 2021 году компания планиурет добыть около 2,7 миллиона унций золота.
"На основании плана горных работ, текущего уровня перерабатывающих мощностей и статуса реализуемых проектов мы ожидаем, что производство по итогам 2021 будет примерно 2,7 миллиона унций золота", — приводятся в сообщении слова Грачева.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210128/832914032.html