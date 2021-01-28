МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Полюс" в 2020 году добыл 2,766 миллиона унций золота, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом следует из сообщения компании. Petropavlovsk нарастил выпуск золота на 6% в 2020 году

Выручка от продаж, по предварительным данным, выросла на 25% и составила 4,956 миллиарда долларов при средней цене золота 1786 долларов за унцию (рост на 27%).

Добыча золота в четвертом квартале сократилась относительно предыдущего квартала на 8%, до 709,7 тысячи унций. Выручка от продаж увеличилась на 4%, до 1,503 миллиарда долларов при средней цене золота 1872 доллара за унцию (снижение на 2%).

Чистый долг компании на 31 декабря 2020 года составил 2,464 миллиарда долларов, увеличившись в течение четвертого квартала на 7%. Золото дешевеет на укреплении доллара

В 2021 году компания планиурет добыть около 2,7 миллиона унций золота.

"На основании плана горных работ, текущего уровня перерабатывающих мощностей и статуса реализуемых проектов мы ожидаем, что производство по итогам 2021 будет примерно 2,7 миллиона унций золота", — приводятся в сообщении слова Грачева.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов.