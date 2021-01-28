МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2020 году увеличила производство удобрений и прочей продукции на 5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 10,164 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Фосагро" за девять месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 90,7%

Выпуск удобрений вырос также на 5% — до 9,98 миллиона тонн. Объем продаж товарной продукции увеличился на 5,2%, достигнув 10,138 миллиона тонн, удобрений — на 5,3%, до 9,955 миллиона тонн. В частности, продажи фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов за 12 месяцев увеличились на 5,7% — до 7,669 миллиона тонн, а их производство — на 4,4%, до 7,578 миллиона тонн.

Продажи азотных удобрений увеличились на 4% — до 2,286 миллиона тонн, объем производства — на 6,7%, до 2,402 миллиона тонн. Выпуск апатитового и нефелинового концентрата вырос на 0,1% и составил 11,701 миллиона тонн, продажи снизились на 3%, до 4,311 миллиона тонн.

В четвертом квартале группа увеличила производство товарной продукции на 4%, до 2,486 миллиона тонн, удобрений — на 4,1%, до 2,443 миллиона тонн. Продажи товарной продукции сократились на 10,1%, до 2,089 миллиона тонн, удобрений — также на 10,1%, до 2,045 миллиона. В частности, производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов выросло на 3,5%, до 1,83 миллиона тонн, продажи снизились на 11,1%, до 1,545 миллиона. Сильные показатели "Фосагро" за третий квартал и дивиденды поддерживают рост котировок

Выпуск азотных удобрений вырос на 6,1% — до 613,4 тысячи тонн, продажи снизились на 7% — до 499,5 тысячи. В октябре-декабре "Фосагро" уменьшила производство апатитового и нефелинового концентрата на 3,6% — до 2,793 миллиона тонн, продажи — на 10,7%, до 1,03 миллиона тонн. Гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев отметил, что рыночная конъюнктура в течение года складывалась для компании благоприятно.

"Рост объемов производства удобрений и улучшение структуры производимых марок в пользу высокомаржинальных комплексных удобрений позволили нам укрепить свои позиции на рынке РФ и нарастить реализацию в адрес российских аграриев почти на 10%", — сказал Гурьев, слова которого приводятся в релизе.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.