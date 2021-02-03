МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5% по отношению к предыдущему году — до 40,434 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Положительную динамику в компании объясняют, в частности, увеличением производительности оборудования в связи с изменением качественных характеристик добытой руды. Производство окатышей снизилось на 1,8% — до 27,583 миллиона тонн, горячебрикетированного/прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) — на 0,9%, до 7,793 миллиона тонн. Выпуск стали увеличился на 2% — до 4,966 миллиона тонн, чугуна – сократился на 16,3%, до 2,302 миллиона тонн.

Объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 7,2% — до 28,658 миллиона тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Европу. При этом доля поставок на внутренний рынок снизилась до 48,8% с 52,5% годом ранее. Объем экспортных поставок вырос на 15,6% за счет увеличения отгрузок в Европу на 43,8% и страны Ближнего Востока и Северной Африки на 16,7%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) в общем объеме поставок составила 72%.

В четвертом квартале выпуск железной руды снизился на 1% по отношению к предыдущему кварталу — до 10,074 миллиона тонн, окатышей – увеличился на 3,1%, до 6,816 миллиона тонн, ГБЖ/ПВЖ – вырос на 23,2%, до 2,032 миллиона тонн. Производство стали увеличилось на 2,3%, до 1,226 миллиона тонн, чугуна – упало на 10,1%, до 491 тысячи тонн. Реализация железорудной продукции увеличилась на 5,8% — до 7,82 миллиона тонн.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого являются Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (30%).