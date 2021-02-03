МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле 2021 года (с 18 января по 2 февраля) на 44% по сравнению с предыдущим циклом — до 650 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. "Алроса" в 2020 году впервые превзошла De Beers по объему выручки

Предыдущий бизнес-цикл длился с 7 по 16 декабря включительно. Продажи за тот период составили 452 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в первом бизнес-цикле увеличились на 18%.

"Так как год начинается с низкими уровнями запасов необработанных и обработанных бриллиантов, а также после сильных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в течение ключевого праздничного сезона в США, мы увидели хороший спрос на необработанные алмазы в первом цикле года ", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Благоприятными факторами для спроса являются также приближение Нового года в Китае и Дня святого Валентина, отмечает Кливер. Хотя риски восстановления экономики в период пандемии сохраняются, условия спроса обнадеживают, считает глава компании.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.