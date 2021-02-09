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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210209/833001925.html
Россия запретила ввоз из Украины ряда железнодорожной продукции
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Правительство РФ запретило ввоз в Россию из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале... ПРАЙМ, 09.02.2021
импорт, россия, украина, новости, промышленность, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ запретило ввоз в Россию из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, следует из постановления кабмина на официальном портале правовых актов.
Ранее ряд СМИ писал, что Россия может запретить импорт нескольких видов железнодорожной продукции из Украины: колес, осей, заготовок, крупного вагонного литья. Правительство РФ в документе, опубликованном во вторник, расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию из Украины.
"Дополнить … позициями следующего содержания: 8607 19 100 оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более… 8607 19 900 9 Рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов", — говорится в постановлении.