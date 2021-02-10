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"Норникелю" предъявят новые претензии из-за ущерба на ТЭЦ в Норильске
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Власти Красноярского края в течение недели предъявят Норникелю претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сумма претензии... ПРАЙМ, 10.02.2021
разлив топлива, норникель, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Власти Красноярского края в течение недели предъявят Норникелю претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сумма претензии пока устанавливается, но речь идет даже не о десятках миллионов рублей, сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.
"Наши специалисты (краевые – ред.) работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почвы в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Это работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю это произойдет, ну, в ближайшую неделю… Предварительную сумму я бы (называть) воздержался, это, конечно, меньше (иска Росприроднадзора), (но) это большие суммы — не о миллионах и не о десятках миллионов", — сказал Лапшин.