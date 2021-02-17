МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Лишь в 34 субъектах РФ по итогам 2020 года произошел рост промышленности, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

По данным Росстата по итогам 2020 года в промышленном секторе РФ отмечается падение на 2,6%. Из четырех видов экономической деятельности в 2020 году только в сфере обработки производство увеличилось на 0,6%, в остальных трех сферах было зафиксировано снижение. Максимальное снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых на фоне соглашения с ОПЕК+ — 6,9%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» производство сократилось на 3,8%, и в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство упало на 2,4%.

По данным исследования, подготовленного РИА Рейтинг по заказу ПРИАЙМ, на региональном уровне индексы промышленного производства по итогам 2020 года варьируются от 124,7% в Республике Северная Осетия-Алания до 63,1% в Республике Тыва. На фоне общероссийского промышленного спада число регионов с положительной динамикой промпроизводства сократилось более чем вдвое. Промышленное производство по итогам 2020 года выросло лишь в 34 регионах, что на 40 меньше, чем в прошлом году. Падение произошло в 51 субъекте РФ.

Лидерами по положительной динамике промышленного производства по итогам 2020 года стали: Республика Северная Осетия-Алания (124,7%), Тюменская область (121,5%) и Республика Алтай (121,4%). Всего же более чем на 10% промышленное производство увеличилось в семи регионах. В Республике Северная Осетия-Алания рост промышленного производства был обусловлен существенным увеличением производства электроэнергии за счет запуска в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 мощностью 346 МВт. В Тюменской области высокая динамика отмечается в обрабатывающем секторе (+51,7%), а также в сфере водоснабжения (+36,0%). Рост обрабатывающего производства в Тюменской области связан с запуском предприятия «Запсибнефтехим». В Республике Алтай существенное увеличение произошло в обрабатывающих производствах (+38,3%) и в сфере водоснабжения (+36,2%).

Наиболее низкие значения индекса промышленного производства по итогам 2020 года отмечаются в Республике Тыва (63,1%), Приморском крае (79,4%) и в Карачаево-Черкесской Республике (88,4%). Падение промышленного производства в Республике Тыва произошло за счет существенного сокращения в сфере добычи полезных ископаемых, а именно добычи угля и металлических руд. В Приморском крае резкий спад произошел в сфере обработки: здесь существенно сократилось производство кожи и изделий из кожи, электрического оборудования, произошло ощутимое падение в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. В Карачаево-Черкесской Республике сокращение производства произошло в трех основных сферах промышленности из четырех, наиболее существенное — в сфере добычи полезных ископаемых (-18,4%).

В 2021 году, если не произойдет нового серьезного кризиса, связанного с новой волной пандемии, можно ожидать положительную динамику восстановительного роста в российском промышленном секторе. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2021 году произойдет «отскок» российской экономики, как минимум, равносильный по темпам спаду 2020 года. На региональном уровне это должно найти свое отражение в увеличении субъектов РФ с ростом промышленного производства. При этом ожидается улучшение динамики в нефтедобывающих регионах из-за снижения ограничений для России в рамках соглашения с ОПЕК+.

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