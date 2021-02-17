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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210217/833065618.html
Промпроизводство в США в январе выросло лучше прогноза
Промышленность
Новости
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Объем промышленного производства в США в январе вырос на 0,9% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали увеличения показателя... ПРАЙМ, 17.02.2021
промпроизводство, сша, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе вырос на 0,9% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали увеличения показателя на 0,5%.
Показатель декабря был пересмотрен с роста на 1,6% до роста на 1,3%.
Загрузка промышленных мощностей в США в январе выросла до 75,6% с пересмотренного уровня декабря в 74,9%, что на 4 процентных пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Первоначальный показатель декабря составлял 74,5%. В январе индикатор оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 74,8%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.