МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе вырос на 0,9% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Розничные продажи в США в январе выросли лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали увеличения показателя на 0,5%.

Показатель декабря был пересмотрен с роста на 1,6% до роста на 1,3%.

Загрузка промышленных мощностей в США в январе выросла до 75,6% с пересмотренного уровня декабря в 74,9%, что на 4 процентных пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Первоначальный показатель декабря составлял 74,5%. В январе индикатор оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 74,8%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.