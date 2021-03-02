МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В развитии угольной отрасли надо выстраивать планы как на 3-4 года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли. Минэнерго разрабатывает стратегию развития водородной энергетики

"Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности — одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны", — сказал Путин, открывая совещание.

Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет.

"Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие 3-4 года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка", — добавил Путин.

Кроме того, глава государства потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. Он отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому "важнейшая задача — забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации". "Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле", — заявил президент. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

"По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз", — подчеркнул Путин.

Помимо этого, важно гарантировать уверенное развитие угольных регионов РФ даже с учетом возможного снижения спроса в мире, заявил президент РФ. Он отметил, что относительно долгосрочных перспектив мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия есть разные прогнозы. Некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива.

"В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры", — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также высказался о прогнозах по сжатию мирового угольного рынка в долгосрочной перспективе, в том числе из-за перехода на альтернативные более экологически чистые виды топлива.

"Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то", — сказал Путин.