МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в прошлом году нарастила добычу угля на 10% по сравнению с показателями предшествовавшего года — до 15,947 миллиона тонн, а выпуск стали вырос на 1%, до 3,66 миллиона тонн, следует из сообщения компании. ТГК-1 в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 3,3%

Также по итогам отчетного периода производство чугуна достигло 3,53 миллиона тонн, увеличившись на 6% в годовом выражении.

Добыча угля в четвертом квартале сократилась на 34% относительно уровня третьего квартала — до 2,82 миллиона тонн. Выплавка стали составила 1 миллион тонн (плюс 17% в квартальном сопоставлении), чугуна — 883 тысячи тонн (плюс 2%).

Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) компании за 2020 год составила 5,63 миллиона тонн, что оказалось чуть меньше, чем годом ранее (5,74 миллиона тонн). Незначительное уменьшение продаж концентрата коксующегося угля (ККУ) (на 2%) вызвано сокращением отгрузок в Японию из-за корректировки годовых планов по выплавке стали крупнейшими металлургами этой страны. В четвертом квартале по сравнению с предыдущим продажи ККУ снизились на 21% — до 1,14 миллиона тонн.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.