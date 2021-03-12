МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в январе вырос на 0,8% в месячном выражении, а в годовом — на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в Великобритании в январе снизилось сильнее прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, а в годовом — снизился на 2,4%.

Кроме того, Евростат пересмотрел динамику промпроизводства в еврозоне за декабрь: по новой оценке, в месячном исчислении оно снизилось на 0,1%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. В годовом выражении снижение составило 0,2% вместо 0,8%.

В ЕС объем промышленного производства в январе вырос на 0,7% в месячном выражении, а в годовом — на 0,3%. Годовая инфляция в Германии в феврале ожидаемо составила 1,3%

При этом производство товаров длительного пользования в январе в еврозоне выросло на 0,8%, в ЕС — на 0,4% по сравнению с декабрем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 0,6%, в ЕС — на 0,8%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в декабре в месячном выражении выросло на 0,4%, в ЕС — на 0,6%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,3%, в ЕС — на 0,4%.

Самый серьезный рост промышленности в январе к декабрю был отмечен в Люксембурге (+3,8%), Франции и Греции (по +3,4%) и Бельгии (+3,1%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Латвии и Эстонии (по —1,5%), а также Португалии (-1,3%) и Испании (-0,7%).