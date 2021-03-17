МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОК "Русал" по МСФО в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 20,9% и составила 759 миллионов долларов, следует из материалов компании. В лидерах роста – ВТБ и "Русал"

Скорректированная чистая прибыль составила 60 миллионов долларов против убытка годом ранее на сумму 270 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 22,2%, до 990 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 871 миллиона долларов. Выручка сократилась на 11,8%, до 8,566 миллиарда долларов.

"Необходимо учитывать, что снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций OFAC", — подчеркивается в сообщении "Русала".

В том числе выручка от реализации алюминия уменьшилась на 11,6%, до 7,088 миллиарда долларов, в основном, из-за снижения средневзвешенной цены реализации алюминия на 6%, до 1,805 долларов за тонну и сокращения объемов реализации на 6%. Выручка от реализации глинозема снизилась на 19,7%, до 533 миллионов долларов, от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции – на 7,1%, до 381 миллиона долларов. Себестоимость реализации уменьшилась на 12,3%, до 7,112 миллиарда долларов преимущественно в связи с падением объёмов реализации алюминия и ослаблением курса рубля по отношению к доллару США в сопоставляемых периодах.

Чистый долг в течение отчетного периода сократился на 14% и на 31 декабря составил 5,563 миллиарда долларов. При этом группа согласовала новые условия двусторонней сделки со Сбербанком, обеспеченной акциями "Норникеля". Окончательный срок погашения был продлён с 2024 по 2027 год, процентная ставка была снижена: по долларовому траншу с 3М LIBOR + 3,75% до 3М LIBOR + 3%, а по рублёвому траншу с 9,15% до ключевой ставки Банка России + 1,9%. Капитальные затраты в алюминиевом сегменте увеличились на 10,5%, до 611 миллионов долларов, в глиноземном – снизились на 4,8%, до 238 миллионов долларов.

Как отметили в "Русале", в 2020 году пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на результаты деятельности компании, особенно в первые месяцы. Однако во II полугодии наблюдалось быстрое восстановление, и к декабрю цены на алюминий в основном вернулись к уровню, предшествующему COVID-19. "К концу 2020 года премии на алюминий выросли в США, Европе и Азии выше уровней, наблюдаемых до пандемии, при этом сильные фундаментальные показатели спроса и дефицит алюминиевого лома за пределами Китая поддерживают дальнейшее увеличение спроса на первичный металл и повышение цен на продукцию с добавленной стоимостью", — добавили в "Русале".

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 миллиона тонн.