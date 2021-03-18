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Росрыболовство опровергло возможный дефицит и рост цен на рыбу
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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси. "Объективных причин для сокращения добычи нет", — заявил журналистам представитель... ПРАЙМ, 18.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси.
"Объективных причин для сокращения добычи нет", — заявил журналистам представитель ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что гендиректор компаний "Тралфлот" и "Софко", входящих в группу "Сигма Марин Технолоджи", Владимир Рекасов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредил о рисках сбоев в вылове сардины иваси и возможном увеличении вследствие этого цен на некоторые виды рыбной продукции. В письме указывалось, что проблемы могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании "незаходных судов".
"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", — добавили в Росрыболовстве.