МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси. Самая дешевая рыба в России может подорожать

"Объективных причин для сокращения добычи нет", — заявил журналистам представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что гендиректор компаний "Тралфлот" и "Софко", входящих в группу "Сигма Марин Технолоджи", Владимир Рекасов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредил о рисках сбоев в вылове сардины иваси и возможном увеличении вследствие этого цен на некоторые виды рыбной продукции. В письме указывалось, что проблемы могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании "незаходных судов".

"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", — добавили в Росрыболовстве.