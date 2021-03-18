МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "Ростех" объединит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), компании "Сухой" и "МиГ" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации. Лизинг популярных самолетов в 2020 году подешевел на 35% на фоне COVID

Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве – в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро.

Такие решения озвучил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на совещании с руководством ОАК ее ведущих инженерных центров, где обсуждались задачи развитие авиастроения на ближайшие годы. Для контроля проводимых преобразований он намерен лично возглавить совет директоров авиастроительной корпорации.

При этом в "Ростехе" не согласились с формулировкой некоторых российских СМИ, согласной которой "Сухой" и "МиГ" прекратят "свое существование", сочтя её слишком категоричной.

"Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", — пояснили в "Ростехе".

Согласно сообщению, цель проводимых преобразований – повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки. Ожидается, что совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 миллиардов рублей Росавиация не обнаружила признаков банкротства у российских авиакомпаний

При этом в компании заверили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Научные школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате единого инженерно-конструкторского центра на Ходынском поле.

Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда войдут "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Илюшин" и корпорации "Иркут".

Реформа будет реализована поэтапно в течение нескольких лет, еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками.