МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В России в прошлом году было добыто 31,187 миллиона каратов алмазов, что на 31,1% меньше, чем годом ранее, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "Газпром" в первом квартале увеличил добычу на 10,5%

В денежном выражении объем добычи упал на 45,2%, до 2,255 миллиарда долларов, при средней цене 72,3 доллара за карат (в 2019 году – 90,93 доллара за карат). В том числе во втором полугодии прошлого года в России добыли 20,195 миллиона каратов алмазов на 1,305 миллиарда долларов.

При этом на экспорт из страны за год было отправлено 38,586 миллиона каратов (-1,6% к 2019 году) алмазов на сумму 2,947 миллиарда долларов (-15,9%). Наибольшее количество российских алмазов ушли в Бельгию (19,74 миллиона каратов на сумму 1,308 миллиарда долларов), ОАЭ (14,065 миллиона на 794,523 миллиона долларов) и Индию (4,088 миллиона на 637,979 миллиона долларов).

В то же время Россия импортировала 310,458 тысячи каратов алмазов (-70,4%) на сумму 109,127 миллиона долларов (-63,4%).