МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина. Опубликован рейтинг самых популярных в России франшиз

"На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства распределят между 25 субъектами РФ. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.

"Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре", — добавляется в сообщении. Правительство выделит средства на развитие внутреннего туризма

Уточняется, что согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.

Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, надеются в кабмине.