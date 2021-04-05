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Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина. "На... ПРАЙМ, 05.04.2021
промышленность, поддержка предприятий, михаил мишустин, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 миллиарда рублей на модернизацию промышленных предприятий в стране, сообщает пресс-служба кабмина.
"На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства распределят между 25 субъектами РФ. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области.
"Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре", — добавляется в сообщении.
Уточняется, что согласно правилам предоставления таких субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в тех случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы.
Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности, надеются в кабмине.