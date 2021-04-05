МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Власти России пока не планируют дополнительных мер для стабилизации цен на металлопродукцию, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров высказался о дефиците автомобилей в России

"Пока нет", — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2020 году был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в середине февраля говорил, что если по итогам февраля цены на металлопродукцию на российском рынке не стабилизируются, правительство будет рассматривать дополнительные меры их сдерживания. По словам вице-премьера, рост цен на металлопродукцию влияет на увеличение стоимости жилья и снижает его доступность.

Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме. ФАС в конце декабря заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности

Глава Минпромторга также указал, что в настоящее время наблюдается тенденция к удешевлению продукции. "Уже было снижение зафиксировано по определенным сортам металлургической продукции и по отношению к январю, марта к январю, и по отношению к февралю", — отметил он.

"Посмотрим, как будет ситуация складываться по апрелю. Мы рассчитываем на то, что это в ближайшее время будет все стабилизировано", — добавил министр. А отвечая на вопрос, будет ли продлено действие повышенной экспортной пошлины на лом, он сказал: "Давайте дождемся того периода, на который это решение принято".