Власти не планируют новых мер по стабилизации цен на металлопродукцию
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Власти России пока не планируют дополнительных мер для стабилизации цен на металлопродукцию, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Пока нет", — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.
В 2020 году был зафиксирован значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в середине февраля говорил, что если по итогам февраля цены на металлопродукцию на российском рынке не стабилизируются, правительство будет рассматривать дополнительные меры их сдерживания. По словам вице-премьера, рост цен на металлопродукцию влияет на увеличение стоимости жилья и снижает его доступность.
Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме. ФАС в конце декабря заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру.
Глава Минпромторга также указал, что в настоящее время наблюдается тенденция к удешевлению продукции. "Уже было снижение зафиксировано по определенным сортам металлургической продукции и по отношению к январю, марта к январю, и по отношению к февралю", — отметил он.
"Посмотрим, как будет ситуация складываться по апрелю. Мы рассчитываем на то, что это в ближайшее время будет все стабилизировано", — добавил министр. А отвечая на вопрос, будет ли продлено действие повышенной экспортной пошлины на лом, он сказал: "Давайте дождемся того периода, на который это решение принято".
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210405/833389844.html