БАЙКОНУР (Казахстан), 10 апр — ПРАЙМ. Производитель ракет "Союз" и ряда космических аппаратов дистанционного наблюдения Земли Ракетно-космический центр "Прогресс" отказался от выпуска гражданской продукции из-за нерентабельности, рассказал журналистам глава предприятия Дмитрий Баранов. Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности

"Гражданской продукции производство в РКЦ "Прогресс" на сегодня полностью прекращено. С нашими накладными расходами и масштабами это нерентабельно", — сказал глава предприятия.

Он отметил, что за последние два года предприятие на 100-150% снизило накладные расходы, но "те цифры, которые у нас есть, не позволяют нам конкурировать на рынке гражданской продукции".

"В ближайшие несколько лет, я думаю, мы к изготовлению гражданской продукции не вернемся", — сказал Баранов.

Ранее предприятие разрабатывало, например, гражданский самолет "Рысачок", продавало детские санки. В настоящее время помимо производства продукции для военных, РКЦ "Прогресс" производит ракеты и спутники для "Роскосмоса", выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.