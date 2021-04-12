МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. "Норникель" возобновил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и планирует восстановить ее полностью до конца апреля, говорится сообщении компании.

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"План восстановления штатной работы рудников был обновлен. Ожидается, что "Октябрьский" (объем добычи — 5 миллионов тонн руды в год) полностью восстановит добычу до конца апреля. Сегодня загрузка рудника уже достигла 60% от планового уровня. При этом срок возобновления работы рудника "Таймырский" (4,3 миллиона тонн руды в год) остается без изменений и намечен на начало июня", — говорится в сообщении.

"Наша стратегия по закладке выработки с запасом по всему периметру оправдалась, водоприток остановлен. Теперь наши усилия сфокусированы на откачке воды и интенсификации восстановления добычи с соблюдением всех стандартов промышленной безопасности и экологии", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента компании Николая Уткина.

В конце марта "Норникель" сообщал, что рудник "Октябрьский" полностью восстановит добычу в первой декаде мая, а возобновление добычи на руднике "Таймырский" намечено на начало июня.

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В конце февраля "Норникель" из-за подтопления частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Из-за приостановки компания снизила производственный план на 2021 год по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).