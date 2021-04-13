МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Опубликована внешнеторговая статистика Китая за первый квартал 2021 года

Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, полагали, что показатель вырос на 0,5% в месячном выражении и упал на 4,5% — в годовом.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении вырос на 1,3% при прогнозе роста на 0,5%. В годовом исчислении показатель снизился на 4,2%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 5,2%.