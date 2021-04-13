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2021
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Промпроизводство в Великобритании в феврале выросло лучше прогноза
Промышленность
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Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны... ПРАЙМ, 13.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, полагали, что показатель вырос на 0,5% в месячном выражении и упал на 4,5% — в годовом.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале в месячном выражении вырос на 1,3% при прогнозе роста на 0,5%. В годовом исчислении показатель снизился на 4,2%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 5,2%.