МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Русал" начал производство алюминия с самым низким углеродным следом, беспрецедентным для отрасли, говорится в сообщении "Эн+ Груп", основного акционера алюминиевой компании. Палладий перешел к снижению после заявлений "Норникеля"

"Металлургический сегмент "Эн+ Груп" ("Русал") успешно произвел алюминий с самым низким в отрасли "углеродным следом" – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла (области охвата 1 и 2, к которым относятся прямые и косвенные энергетические выбросы). Произведенный алюминий является экологически чистым более чем на 99%", — отмечается в сообщении. Металл был произведен с использованием принципиально новой технологии инертного анода на опытной площадке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Суточная производительность нового электролизера с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 тысяч ампер.

По словам, исполнительного председателя совета директоров "Эн+ Груп" лорда Грегори Баркера, компания в январе текущего года объявила о цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, а к 2030 году – сократить их по крайней мере на 35%.

"Сегодня я с гордостью могу заявить о том, что мы сделали большой шаг к ее достижению, и это станет прорывом для всей отрасли. Это революционная технология, где инертные аноды заменяют обычные углеродные аноды с использованием инертных, нерасходуемых материалов – керамики или сплавов, что в итоге значительно сокращает выбросы парниковых газов в процессе плавления. "Углеродный след" алюминия, произведенного с применением инертных анодов, ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85%", — приводятся в сообщении слова Баркера.

"Еще одним плюсом данной технологии является выделение кислорода в процессе получения алюминия: один инертный анод может вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса", — добавил он.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 миллиона тонн.