МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Росстат планирует увеличить сроки сдачи отчетности и публикации некоторых статистических данных, в частности по промышленному производству, сообщил журналистам глава ведомства Павел Малков. Промпроизводство в России выросло в годовом выражении

"Мы говорим сейчас об изменениях в федеральном плане статистических работ, мы будем предлагать в том числе и непопулярные меры. Мы будем предлагать двигать сроки как сдачи отчетности, так и публикации. Мы уже обсудили эту проблему на методологическом совете", — сказал Малков.

По его словам, сегодня Росстат "слишком рано требует отчетность от бизнеса", когда она просто еще не сформирована. "Они ее подают то, что у них есть сейчас, какую-то оценку, а потом через какое-то время уточняют. Мы собираемся двигать вправо и подачу отчетности, и публикацию итоговых результатов. В том числе промпроизводства", — пояснил глава Росстата.

Как позже пояснил заместитель главы Росстата Павел Смелов, сейчас бизнесу предоставляется 4 дня на предоставление отчетности по промышленному производству, теперь же срок может быть увеличен до 10 дней. По его словам, изменения будут внедрены в практику в течение ближайших месяцев.