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Росстат намерен увеличить сроки сдачи отчетности промышленных предприятий
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Росстат планирует увеличить сроки сдачи отчетности и публикации некоторых статистических данных, в частности по промышленному производству, сообщил журналистам глава ведомства... ПРАЙМ, 28.04.2021
промышленность, отчетность, росстат, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Росстат планирует увеличить сроки сдачи отчетности и публикации некоторых статистических данных, в частности по промышленному производству, сообщил журналистам глава ведомства Павел Малков.
"Мы говорим сейчас об изменениях в федеральном плане статистических работ, мы будем предлагать в том числе и непопулярные меры. Мы будем предлагать двигать сроки как сдачи отчетности, так и публикации. Мы уже обсудили эту проблему на методологическом совете", — сказал Малков.
По его словам, сегодня Росстат "слишком рано требует отчетность от бизнеса", когда она просто еще не сформирована. "Они ее подают то, что у них есть сейчас, какую-то оценку, а потом через какое-то время уточняют. Мы собираемся двигать вправо и подачу отчетности, и публикацию итоговых результатов. В том числе промпроизводства", — пояснил глава Росстата.
Как позже пояснил заместитель главы Росстата Павел Смелов, сейчас бизнесу предоставляется 4 дня на предоставление отчетности по промышленному производству, теперь же срок может быть увеличен до 10 дней. По его словам, изменения будут внедрены в практику в течение ближайших месяцев.