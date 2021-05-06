МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Т Плюс" ведет переговоры с поставщиками российского оборудования для того, чтобы использовать его на проектах в рамках модернизации ТЭС на базе газовых турбин, но договор пока не заключен, сообщили РИА Новости в компании. Украина и США обсудили "Северный поток 2"

"Системный оператор" в конце апреля опубликовал предварительные результаты отбора в рамках модернизации ТЭС на базе газовых турбин с вводом в 2027-2029 годах. ОГК-2 предварительно прошла отбор с двумя проектами установленной мощностью 324МВт и 165 МВт на Новочеркасской ГРЭС, "Интер РАО" — с проектом по Каширской ГРЭС на 896,4 МВт, "Т Плюс" — с проектами по Саратовской ТЭЦ-2 на 115 МВт и по Пермской ТЭЦ-14 на 105 МВт.

"Сейчас мы находимся в стадии переговоров с поставщиками российского оборудования. Заключённых договоров ни с одним из них нет", — сказали в "Т Плюс".

Как сообщили журналистам в ОГК-2, турбины для проектов компании поставит ОДК (входит в "Ростех").

Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. Разработкой российской газовой турбины ГТЭ-170 мощностью 170 МВт занимаются "Силовые машины", ГТД-110М на 110 МВт разрабатывает ИЦ "Газотурбинные технологии", который образован совместно "Интер РАО", "Роснано" и ОДК. Кроме того, "Интер РАО" на базе СП с американской General Electric (GE) занимается проектом по локализации турбины GT13E2 мощностью до 210 МВт.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе. Помимо общего конкурса на 2027 год проводится дополнительный отбор на базе газовых турбин на 2027-2029 годы.