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Промпроизводство в Германии в марте выросло лучше прогноза
Промышленность
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 2,5% по отношению к февралю, сообщает министерство экономики и технологий страны... ПРАЙМ, 07.05.2021
промпроизводство, промышленность, германия, новости, промышленность, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 2,5% по отношению к февралю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 2,3%.
Кроме того, показатель февраля был пересмотрен: теперь министерство оценивает падение производства в промышленности страны за месяц в 1,9% вместо первоначальных 1,6%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в марте выросло на 0,7% по отношению к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 1,2%, а потребительских товаров — на 2,9%.