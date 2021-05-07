МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 2,5% по отношению к февралю, сообщает министерство экономики и технологий страны. Новый локдаун в Германии обвалил экономику всей еврозоны

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 2,3%.

Кроме того, показатель февраля был пересмотрен: теперь министерство оценивает падение производства в промышленности страны за месяц в 1,9% вместо первоначальных 1,6%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в марте выросло на 0,7% по отношению к февралю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 1,2%, а потребительских товаров — на 2,9%.