МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) объявило, что более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой, следует из пресс-релиза. Росстат сообщил о резком росте цены на популярный овощ

Диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены, а также в пищевой промышленности — в качестве добавки Е-171, которая придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их сроки хранения.

Ранее Франция запретила на своей территории продажу продуктов с содержанием диоксида титана, который используется, в основном, для окрашивания сладких продуктов (тортов, десертов, жевательной резинки, конфет, шоколада и мороженого).

"Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не могли исключить опасения о генотоксичности (способность вещества повреждать ДНК — ред.) после потребления частиц диоксида титана. После приема внутрь, степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.

Эксперты EFSA заявили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление.

Отмечается, что Европейская комиссия и государства-члены теперь проанализируют выводы EFSA и примут решение о рекомендациях для потребителей и нормах.