МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российских производителей, скорее всего, не сильно затронет кризис в полупроводниковой отрасли, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов рынка.

В частности, речь идет о том, что производители разных отраслей промышленности столкнулись с недостатком полупроводниковых деталей и устройств.

В том числе, на дефицит полупроводниковых чипов жаловались такие крупные производители бытовой электроники, как Samsung и LG, автопроизводители Volkswagen, Audi, Seat и Skoda и другие.

По мнению товаропроизводителей, проблемы с поставками дефицитных деталей начнут разрешаться уже во второй половине 2021 года. Но крупнейший поставщик полупроводниковых приборов — тайваньская компания TSMC — говорит о том, что проблема может не решиться и за весь следующий 2022 год. Такого же мнения придерживаются и в Intel.

Издание пишет, что проблема оказалась вызвана не только сбоем поставок из-за пандемии коронавируса. Вторая причина: бурный рост спроса на электронику во время карантинов по всему миру.

Еще один фактор — спрос на технику из-за майнинга криптовалют.

Также эксперты назвали проблемы и природные катаклизмы:

сильные холода в Техасе,



пожар на полупроводниковой фабрике в Японии.



торговые войны между США и Китаем.

Поясняется, что больше всех пострадали неспециализированные отрасли.

При этом эксперты считают, что Россия не сильно пострадает от мирового полупроводникового кризиса: удар смягчит небольшой объем потребления такой продукции российскими предприятиями, а также тем, что в России имеются свои полупроводниковые производства, пусть и небольшие.