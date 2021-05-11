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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210511/833630461.html
Минприроды рассказало о финансировании мусоросжигательных заводов
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Мусоросжигательные заводы (МСЗ)и в России должны получать государственную поддержку после финансирования других проектов, направленных на программу по обращению с отходами. Такое... ПРАЙМ, 11.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мусоросжигательные заводы (МСЗ)и в России должны получать государственную поддержку после финансирования других проектов, направленных на программу по обращению с отходами. Такое заявление сделал глава Минприроды Александр Козлов изданию РБК.
"Минприроды не против энергетической утилизации как таковой, но мы принципиально выступает за то, чтобы этот вид утилизации находился в конце списка возможной поддержки", — отметил министр.
Он пояснил, что компания "РТ-Инвест" представила проекты строительства МСЗ на территории страны. Они требуют государственной поддержки.
Ранее независимые эксперты указывали на то, что мусоросжигание находится в конце пирамиды приоритетов в обращении с отходами, которая приводится в стратегии реформы отрасли обращения с отходами. Первые строчки в ней занимают предотвращение образование отходов и раздельный сбор.