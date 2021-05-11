МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мусоросжигательные заводы (МСЗ)и в России должны получать государственную поддержку после финансирования других проектов, направленных на программу по обращению с отходами. Такое заявление сделал глава Минприроды Александр Козлов изданию РБК.

"Минприроды не против энергетической утилизации как таковой, но мы принципиально выступает за то, чтобы этот вид утилизации находился в конце списка возможной поддержки", — отметил министр.

Он пояснил, что компания "РТ-Инвест" представила проекты строительства МСЗ на территории страны. Они требуют государственной поддержки.

Ранее независимые эксперты указывали на то, что мусоросжигание находится в конце пирамиды приоритетов в обращении с отходами, которая приводится в стратегии реформы отрасли обращения с отходами. Первые строчки в ней занимают предотвращение образование отходов и раздельный сбор.