МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Компании должны оплачивать нанесенный ими экологический ущерб из чистой прибыли, не уменьшая налоговую базу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. Медведев призвал переходить на более экологичные виды топлива

"После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы. Ущерб там будет ликвидирован за счет виновников. Но такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Только тогда ответственность будут нести их собственники и первые лица", — сказал Мишустин.

"Да и в целом — необходимо изменить отношение предпринимателей к природе. По поручению президента мы подготовим и направим на ваше рассмотрение законопроект, который обяжет собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда. И финансово — тоже. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой". Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке. И у нас есть все инструменты для эффективного выполнения этой задачи", — добавил премьер.

По его словам, также необходимо решить целый ряд застарелых проблем. "В том числе — с заброшенными опасными объектами, которые представляют угрозу для окружающей среды. Надо выявить все такие места: затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Провести своего рода генеральную уборку. Мы уже активно работаем над этим", — отметил глава правительства РФ.