МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Норильский никель" полностью восстановил добычу на руднике "Октябрьский" после подтопления и обеспечил работу предприятия в штатном режиме, постепенное возобновление добычи на руднике "Таймырский" начнется с 1 июня, следует из сообщения компании. "Норникель" выкупит в рамках buy back 3,4% акций

"Рудник "Октябрьский" вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тысячи тонн, что составляет 100% от плановых показателей. В соответствии с планом восстановительных работ, третий этап, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий по откачке воды и возобновлению штатной работы, на руднике "Таймырский" будет завершен в начале июня", — говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента "Норникеля" Николая Уткина, откачка воды с горизонтов рудника "Октябрьский" завершена. "Добыча руды и работа двух стволов восстановлена в полном объеме, рудник работает в проектном режиме. На руднике "Таймырский" мероприятия по откачке воды и приведению горных выработок в безопасное состояние идут в соответствии с планом восстановительных работ. К 1 июня мы планируем начать постепенное возобновление добычи руды на "Таймырском", — приводятся в сообщении слова Уткина.

В середине апреля "Норникель" сообщал о начале добычи на руднике "Октябрьский" и об обновлении плана восстановления работы рудников, в соответствии с которым "Октябрьский" (объем добычи — 5 миллионов тонн руды в год) полностью восстановит добычу до конца апреля. При этом срок возобновления работы рудника "Таймырский" (4,3 миллиона тонн руды в год) остался без изменений и был намечен на начало июня.

В конце февраля "Норникель" из-за подтопления частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании. Из-за приостановки компания снизила производственный план на 2021 год по сравнению с ранее озвученным прогнозом по производству никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%. Предполагается, что выпуск никеля в текущем году составит 190-200 тысяч тонн, меди — 335-355 тысяч тонн (исключая Быстринский ГОК), палладия — 2,35-2,41 миллиона унций, платины — 580-640 тысяч унций.