НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — ПРАЙМ. Завод по производству спецавтомобилей — "скорой помощи", школьных автобусов и машин для перевозки инвалидов — построят в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение о выделении земельного участка под строительство завода в Автозаводском районе было принято советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

"Один из самых крупных из рассмотренных на заседании проектов планирует реализовать ООО "Промтех". Совет по земле одобрил заявку компании на участок под строительство завода по производству спецавтомобилей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объем инвестиций составляет 200 миллионов рублей, срок строительства – 36 месяцев, площадь участка – 108 тысяч квадратных метров. Проект ООО "Промтех" находится на сопровождении у Корпорации развития Нижегородской области", — говорится в сообщении. РЖД вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом

Отмечается, что компания является ведущим производителем автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Подчеркивается, что изготовление большей части спецтранспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей.

Кроме того, одобрена заявка ООО "Лино Файер" на участок под строительство комплекса по производству полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев в Володарском районе, на территории опережающего социально-экономического развития "Володарск" (объем инвестиций – 88 миллионов рублей, срок строительства – 12 месяцев).

Также согласовали заявки на участки под строительство спортивного клуба с аэродинамической трубой и двух теннисных кортов.

Всего на заседании совета по земельным отношениям была одобрена 21 заявка на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области. В рамках их реализации планируется создать 560 новых рабочих мест.