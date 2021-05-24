МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" и правительство Ташкентской области Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны проработают организацию производства автомобилей и обновление парков региона техникой группы, говорится в сообщении автопроизводителя. "Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневку до выхода из корпоративного отпуска

"В рамках сотрудничества планируется проработка организации на территории Ташкентской области производства легких коммерческих и среднетонажных автомобилей ГАЗ, а также спецтехники на их базе. Также стороны намерены разработать комплексное транспортное решение на базе техники "Группы ГАЗ" для обновления парков региона, включающее автомобили для ЖКХ, социальной и медицинской сфер, городских и пригородных пассажирских перевозок, для малого и среднего бизнеса", — сообщили в группе, уточнив, что документ был подписан на выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".

Согласно условиям меморандума, также запланировано развитие современных цифровых онлайн-систем управления транспортным парком для их внедрения в автомобили скорой помощи, социальных и коммунальных служб Ташкентской области.

При этом в группе уточнили, что Узбекистан традиционно является одним из ключевых рынков ГАЗа в Ближнем зарубежье, а весомая доля поставок автомобилей ГАЗ в республику приходится на Ташкентскую область.