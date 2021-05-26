Передача "грязных" активов "дочкам" может стать трендом среди экспортеров
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Усиление глобальной "климатической повестки" может создать тренд среди российских экспортеров на выделение "углеродоемких" активов в отдельные структуры, считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова.
Ранее в мае компания "Русал" объявила о том, что выделит активы с более высоким так называемым "углеродным следом" в отдельную структуру для достижения стратегии нулевого баланса выбросов СО2 в атмосферу к 2050 году. Также "Лукойл" перевел часть своих непрофильных активов с высоким "углеродным следом" на отдельную "дочку". Под таким "следом" подразумевается совокупность всех выбросов "парниковых газов" (газов, вызывающих "парниковый эффект" в атмосфере Земли) в процессе, например, производства той или иной продукции.
Как объясняет Поминова, усиление климатической повестки создает стимулы для "декарбонизации" бизнеса среди производителей ископаемого топлива, так как его сжигание составляет основную часть выбросов парниковых газов, а также углеродоемкой продукции. В России этот тренд затрагивает в первую очередь экспортно ориентированных производителей. "Для таких российских компаний выделение углеродоемких активов в отдельные структуры действительно может стать трендом", — считает эксперт.
Это связано с ужесточением климатического регулирования в Евросоюзе — там планируется ввести трансграничный "углеродный налог". В то же время формирующееся сейчас климатическое регулирование в России делает акцент на отчетности и добровольном характере реализации подобных проектов.
"Выделение углеродоемких активов в отдельные структуры… может помочь российским компаниям улучшить позиционирование основного бизнеса в глазах европейских торговых партнеров и инвесторов. Оно также может помочь им снизить прямые выбросы (так называемые выбросы первой сферы охвата), по которым сейчас отчитывается большинство компаний", — перечислила она преимущества такой стратегии.
Тем не менее, в "углеродном следе" продукции учитываются выбросы определённых веществ в атмосферу на всем ее жизненном цикле, включая производство электроэнергии, и компаниям придется подтверждать "чистоту" электрогенерации, не исключает она. При этом ожидать масштабной реструктуризации "грязного" бизнеса и его ребрендинга в России в ближайшее время все же не стоит, даже на мировом уровне это скорее единичные случаи, чем "мейнстрим", заключила эксперт.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210526/833754423.html