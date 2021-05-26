МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Усиление глобальной "климатической повестки" может создать тренд среди российских экспортеров на выделение "углеродоемких" активов в отдельные структуры, считает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова. Симферополь и Ялту предложили связать канатной дорогой

Ранее в мае компания "Русал" объявила о том, что выделит активы с более высоким так называемым "углеродным следом" в отдельную структуру для достижения стратегии нулевого баланса выбросов СО2 в атмосферу к 2050 году. Также "Лукойл" перевел часть своих непрофильных активов с высоким "углеродным следом" на отдельную "дочку". Под таким "следом" подразумевается совокупность всех выбросов "парниковых газов" (газов, вызывающих "парниковый эффект" в атмосфере Земли) в процессе, например, производства той или иной продукции. Медь дорожает на фоне удешевления доллара

Как объясняет Поминова, усиление климатической повестки создает стимулы для "декарбонизации" бизнеса среди производителей ископаемого топлива, так как его сжигание составляет основную часть выбросов парниковых газов, а также углеродоемкой продукции. В России этот тренд затрагивает в первую очередь экспортно ориентированных производителей. "Для таких российских компаний выделение углеродоемких активов в отдельные структуры действительно может стать трендом", — считает эксперт.

Это связано с ужесточением климатического регулирования в Евросоюзе — там планируется ввести трансграничный "углеродный налог". В то же время формирующееся сейчас климатическое регулирование в России делает акцент на отчетности и добровольном характере реализации подобных проектов.

"Выделение углеродоемких активов в отдельные структуры… может помочь российским компаниям улучшить позиционирование основного бизнеса в глазах европейских торговых партнеров и инвесторов. Оно также может помочь им снизить прямые выбросы (так называемые выбросы первой сферы охвата), по которым сейчас отчитывается большинство компаний", — перечислила она преимущества такой стратегии.

Тем не менее, в "углеродном следе" продукции учитываются выбросы определённых веществ в атмосферу на всем ее жизненном цикле, включая производство электроэнергии, и компаниям придется подтверждать "чистоту" электрогенерации, не исключает она. При этом ожидать масштабной реструктуризации "грязного" бизнеса и его ребрендинга в России в ближайшее время все же не стоит, даже на мировом уровне это скорее единичные случаи, чем "мейнстрим", заключила эксперт.