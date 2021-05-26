МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" передал в залог свою долю в 60% в проекте "Арктик СПГ" по производству сжиженного природного газа на полуострове Гыдан, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса). Во Франции ответили на призыв не поддерживать проект "Арктик СПГ 2"

"В залог передана доля в уставном капитале ООО "Арктик СПГ 2" в размере 60% уставного капитала, номинальной стоимостью 9 585 546 000 рублей", — сообщает "Новатэк". При этом держатель залога не раскрывается.

Ранее "Новатэк" заявлял, что в рамках привлечения проектного финансирования для строительства "Арктик СПГ 2" передаст в залог свою 60%-ную долю в проекте. Первый транш проектного финансирования был привлечен в апреле от российских банков, всего же планируется привлечь эквивалент в 11 миллиардов долларов.

Так, 28 апреля Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк "Открытие" сообщили, что профинансируют постройку производства сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" на 3,11 миллиарда евро.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Капитальные вложения для запуска "Арктик СПГ 2" на полную мощность оценивались в 21,3 миллиарда долларов.