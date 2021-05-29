МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Страны должны перенести свои инвестиции из угольной промышленности в возобновляемые источники энергии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает Bloomberg. Минфин США ожидает сохранения высокого уровня инфляции в стране

"Это также означает прекращение финансирования добычи угля внутри страны и за рубежом и постепенный отказ от его использования", — отметил глава ООН на Международном финансовом форуме в Пекине.

Гутерриш напомнил, что в апреле Южная Корея сообщила, что прекратит финансирование угольных электростанций за рубежом. Он выразил надежду, что "министры по климату G7 и другие лидеры возьмут на себя аналогичные обязательства".

Напомним, что на прошлой неделе страны "Большой семерки" (Франция, Великобритания, США, Италия, Германия, Япония и Канада) решили отказаться от использования угля в качестве топлива, тем самым приведя свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года. Такое решение было принято на встрече министров экологии, климата и окружающей среды стран G7. При этом в коммюнике по итогам заседания допускаются определенные послабления. Так, под ограничения пока попадут только государственные инвестиции в угольные проекты.

Помимо этого, в документе указывается, что страны G7 возьмут на себя "обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах". В свою очередь, глава политического отдела Greenpeace Великобритании Ребекка Ньюсом отметила, что экологи приветствуют это решение, однако "Большой семерке" нужно установить более строгий график выполнения взятых на себя обязательств. "Слишком многие из этих обещаний остаются неопределенными, в то время как нужно, чтобы они были конкретными и определяли график действий", — добавила она.