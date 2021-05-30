МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником, отметив, что химическая отрасль в РФ динамично развивается и наращивает экспортный потенциал, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Мишустин видит возможности для технологического прорыва России

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников химической промышленности. Сегодня мы чествуем ученых, радиохимиков, инженеров, технологов. Тех, кто посвятил свою жизнь химии. Науке, цель которой, как точно заметил Михаил Ломоносов, умножать жизненные блага", — сказал Мишустин.

Он отметил, что благодаря труду и целеустремленности работников отрасли в России открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла.

Премьер подчеркнул, что современный химический комплекс – один из драйверов национальной экономики. От эффективности его работы, по словам Мишустина, зависит развитие большого количества отраслей – от машиностроения и строительства до сельского хозяйства, транспорта, пищевой, текстильной и мебельной промышленности.

"Сегодня отрасль динамично развивается, демонстрирует рост выпуска продукции и наращивание экспортного потенциала. Важно, что ведется большая работа по созданию цифровой платформы химкомплекса, в производство внедряются инновационные разработки и цифровые технологии", — сказал премьер.

Мишустин добавил, что особых слов благодарности заслуживают все предприятия, которые в сложный период борьбы с коронавирусом в кратчайшие сроки переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты, помогли миллионам граждан РФ.

"Желаю работникам химической промышленности дальнейших успехов, новых достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким", — заключил он.