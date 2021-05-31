МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, добавив, что эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

"Я не буду сейчас называть компании и сколько они заработали. Но я вам могу сказать, что в этот ковидный год — сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды, а плохо то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен", — сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа — примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога", — добавил первый вице-премьер.

"Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное, ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили", — сообщил Белоусов. Дивиденды металлургов и горнодобытчиков могут рекордно вырасти

По его словам, металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал он.

Белоусов указал, что не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". "Уж лучше НДПИ ввести. Почему: рынки забиты, и ряд наших коллег-конкурентов, например, американцы, да и европейцы тоже, прорабатывают или уже ввели компенсационные меры, так называемые, против наших экспортеров. Что такое компенсационные меры? Это импортная пошлина", — сказал Белоусов.

"Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы. Поэтому, я думаю, что экспортные пошлины — это крайний случай", — добавил первый заместитель председателя правительства.